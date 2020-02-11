Аддис-Абеба, , 11:08 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пришло время исключить Судан из списка государственных спонсоров терроризма. Об этом передает ВВС Africa.

Выступая на ежегодном саммите Африканского союза в Аддис-Абебе, Гутерриш сообщил, что ООН увеличит международную поддержку, которая позволит правительству Cудана преодолеть возникшие затруднения в борьбе с террористической группировкой «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам репортеров, после свержения в прошлом году бывшего президента Судана Омара аль-Башира восточноафриканская страна снова приветствуется в международном сообществе.

Журналисты отмечают, что на саммите лидеры стран-членов Афросоюза обсудят необходимые усилия по прекращению гражданской войны в Ливии. Они также рассмотрят конкретные шаги по борьбе с усиливающейся угрозой со стороны боевиков в Африке.