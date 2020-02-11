Киев, 11 февраля 2020, 10:56 — REGNUM Украинских призывников больше не будут ловить на улицах и в ночных клубах, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 10 февраля в эфире телеканала ICTV.
Министр также рассказал, что мужчин от 18 до 20 лет будут призывать на службу в армию добровольно, только при наличии заявления.
Напомним, ранее на Украине возраст призыва в ВСУ был снижен до 18 лет.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники украинских военкоматов ловили потенциальных «призывников» на улицах, возле магазинов, похищали с работы, а также заманивали обманом под видом полицейских и медработников.
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