Киев, , 10:56 — REGNUM Украинских призывников больше не будут ловить на улицах и в ночных клубах, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 10 февраля в эфире телеканала ICTV.

«Мы отменим практику, которая была незаконной, но мы будем следить, чтобы её не было, когда юношей призывали на улицах, в клубах, в очередях. К сожалению, такие практики были, особенно в крупных городах», — рассказал он.

Министр также рассказал, что мужчин от 18 до 20 лет будут призывать на службу в армию добровольно, только при наличии заявления.

Напомним, ранее на Украине возраст призыва в ВСУ был снижен до 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники украинских военкоматов ловили потенциальных «призывников» на улицах, возле магазинов, похищали с работы, а также заманивали обманом под видом полицейских и медработников.

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