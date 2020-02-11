Сеул, , 10:54 — REGNUM 11 февраля представитель МИД Южной Кореи посетит Мехико, где примет участие во встрече на уровне заместителей министров иностранных дел МИКТА. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, данное заседание — последнее мероприятие, проводимое Мексикой в качестве страны-председателя объединения.

Известно, что стороны обсудят результаты своей деятельности за прошедший год, обменяются мнениями по ситуации на Корейском полуострове, а также обсудят вопросы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия на международной арене.

МИКТА — неформальное объединение пяти стран: Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия, так называемых «средних держав», основанное в 2013 году.