Тбилиси, , 10:53 — REGNUM Председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш критически отнесся к новости об аресте бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава. Об этом он написал 11 февраля на странице комитета в соцсети Twitter.

«Я разочарован, что Грузия решила увеличить политическое давление в отношении оппозиционных политиков. Как я сказал министру иностранных дел Грузии на прошлой неделе, уничтожение независимости суда и преследование оппозиции недопустимы», — написал Риш.

Как передавало ИА REGNUM, 10 февраля бывшему мэру Тбилиси Гиги Угулава было повторно вынесено наказание за растрату бюджетных средств. Ранее бывший глава столицы отбыл по этому делу 1 год и 3 месяца, но Верховный суд пересмотрел дело и назначил дополнительно 3 года и 2 месяца.

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