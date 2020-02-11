Аддис-Абеба, , 10:46 — REGNUM На саммите Африканского союза (АС) в Аддис-Абебе лидеры стран континента назвали «сделку века» президента США Дональда Трампа незаконной, воспользовавшись случаем, чтобы выразить солидарность с «палестинским делом». Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Председатель Комиссии АС Мусса Факи Махамат сообщил собравшимся главам африканских государств, что обнародованный в конце января план Трампа по ближневосточному урегулированию представляет собой «очередное нарушение многочисленных резолюций Организации Объединенных Наций и Африканского союза».

Он добавил, что план был подготовлен без международных консультаций и «нарушает права палестинского народа», что вызвало аплодисменты в главном зале штаб-квартиры АС.

Уходящий в отставку председатель АС, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил во время своего выступления в воскресенье, 9 февраля, что «дело палестинцев всегда будет в сердцах и умах народа Африки».

Его преемник, президент ЮАР Сирил Рамафоса, сравнил предложения Трампа с правилами, действовавшими в эпоху апартеида в его стране.

«Когда я слушал это [предложение] и читал все, что о нем написано, я вспомнил ужасную страницу истории, через которую прошла ЮАР», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 28 января глава США Дональд Трамп представил общественности всеобъемлющий план по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, названный им «сделкой века». Так, американцы и израильтяне хотят предложить палестинцам учредить свою столицу на территории Иерусалима. При этом она будет отгорожена. Кроме того, Израиль претендует на территории Палестины, которые та отдавать не намерена.