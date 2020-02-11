Москва, , 10:33 — REGNUM Москва будет готова вернуться к обсуждению отмены виз для граждан Грузии, когда удастся преодолеть негативные последствия прошлогоднего кризиса в отношениях между двумя странами. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Готовы будем вернуться к ее обсуждению, когда удастся преодолеть негативные последствия прошлогоднего кризиса», — сказал он в интервью РИА Новости, добавив, что на сегодняшний день данная тема в двусторонней повестке дня не стоит.

Как сообщало ИА REGNUM, после антироссийских акций в столице Грузии и ряда аналогичных выходок в других регионах этой страны власти России ввели ограничительные меры в авиасообщении и торговле с грузинскими производителями, а также в сотрудничестве с туристическими структурами Грузии.