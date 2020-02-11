Афины , , 11:02 — REGNUM Министр миграции и убежища Греции Панагиотис Митаракис заявил, что вскоре в Турцию будут депортироваться по 200 нелегальных мигрантов ежедневно, об этом 11 февраля сообщает радиостанция Skai.

В марте 2020 года власти Греции начнут строительство лагерей для беженцев, которые смогу принимать одновременно до 20 тыс. человек. Проект будет реализован к лету, сразу на пяти островах в Эгейском море — Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Лерос.

Митракис в интервью журналистам радиостанции подчеркнул, что все отказавшиеся от убежища в Греции будут депортироваться обратно в Турцию.

Напомним, по официальным данным ООН в 2019 году в Грецию въехало 74 тыс. 613 мигрантов.

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