Улан-Батор, , 10:25 — REGNUM В связи с высоким риском распространения коронавируса в Монголии, Государственная чрезвычайная комиссия предложила отменить празднования «Цагаан сар» — Нового года по восточному календарю.

Предложение было вынесено по итогам заседания комиссии от 10 февраля.

По словам вице-премьера Олзийсайханы Энхтувшин, пример Китая показывает, что отсутствие карантина до празднования нового года по лунному календарю стало причиной широкого распространения коронавируса. В связи с этим, в Монголии следует отменить празднование Цагаан сар в этом году, отметил вице-премьер.

Предложение Государственной чрезвычайной комиссии будет обсуждаться на заседании Совета безопасности и президент должен вынести окончательное решение.

Также Государственная чрезвычайная комиссия решила приостановить поставки угля через южную границу в КНР, до 2 марта. В соответствии с решением, экспорт через пограничные пункты Гашуунсухайт, Шивээхурэн, Бичигт и Булган будут остановлены.

Такое решение вынесено в связи с тем, что 10 февраля в городе Халиут Внутренней Монголии, что граничит с аймоком Омноговь Монголии, было подтверждено 2 случая заражения коронавирусом.

В связи с этим, в сомонах Ханбогд и Гурвантэс аймака Омноговь, граничащих с КНР, объявлено чрезвычайное положение. Также губернатор аймака поручил владельцам магазинов, кафе и организаций общественного питания не обслуживать клиентов, которые не носят медицинские маски.

Отметим, в Монголии пока не зарегистрированы случай заболевания коронавирусом, но в целях профилактики власти принимает ряд мер. В том числе правительство Монголии решило запретить выезд монгольских граждан в КНР, а также въезд китайских граждан и граждан зарубежных стран, которые совершают транзит через Китай, в Монголию.

Запрет действует до 2 марта и касается всех сухопутных, воздушных и железнодорожных пунктов. Все детсады, школы, вузы по всей стране закрыли до 2 марта.

Тем временем, народ Монголии призывает помочь гражданам Китая. На прошлой неделе, 5 февраля Национальная селькохозяйственная ассоциация Монголии и Общество сотрудничества Монголии и Внутренней Монголии запустили благотворительную акцию «Пожертвуем каждый по 1000 тугриков». А в понеделник, 10 февраля Национальная торгово-промышленная палата Монголии начала благотворительную акцию в поддержку борьбы с коронавирусом в КНР. Первые 140 млн. тугриков, собранные в рамках акции, переданы Посольству КНР в Монголии.