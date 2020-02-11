Тбилиси, , 10:27 — REGNUM Признаки слабости в действиях лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили в связи с повторным осуждением бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава увидел экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом он заявил 10 февраля в интервью телеканалу «Мтавари архи».

В том, что Верховный суд Грузии, пересмотрев дело, принял решение назначить более суровое наказание, Саакашвили увидел расправу властей над политическим противником.

«Это последняя агония Иванишвили и напрасно кто-то верит, что раз он ведет себя так — он силен. Не силен, а очень слаб!», — заявил бывший грузинский лидер.

Он также высказал свое восхищение тем, как спокойно воспринял новость об аресте сам Угулава.

Напомним, Угулава является одним из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия». 10 февраля после пересмотра дела о растрате бюджетных средств, по которому он уже отбыл наказание, суд назначил экс-мэру дополнительный срок — 3 года и 2 месяца.

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