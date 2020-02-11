Москва, , 10:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пытается снова использовать раскрученный лозунг ядерного разоружения, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Трампа о том, что Москва и Пекин не заинтересованы в гонке вооружений, но пока нет соглашения, которое могло бы её остановить, США будут наращивать свой ядерный потенциал.

«Трамп ещё в первой своей предвыборной кампании постарался перехватить раскрученный Обамой лозунг ядерного разоружения, и сейчас он достает этот лозунг вновь, — сказал Вассерман. — Раз уж он один раз помог ему победить, то почему бы не использовать его повторно. Что касается возможности такого разоружения, но она крайне сомнительна. Не для того делалось это оружие, чтобы расстаться с ним без использования. Плюс к тому мне довольно трудно представить себе военного, способного отказаться от такого серьёзного инструмента воздействия на противника. Вряд ли заявление Трампа сделано именно ради разоружения».

А вот предвыборная кампания, как подчеркнул Вассерман, уже идёт, и в рамках этой кампании «будет сказано ещё много ахинеи с обеих сторон».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп на встрече с губернаторами в Вашингтоне заявил, что США займутся созданием мощнейших в мире ядерных сил в отсутствие договоров с РФ и КНР о контроле над вооружениями.