Москва, 11 февраля 2020, 10:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пытается снова использовать раскрученный лозунг ядерного разоружения, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Трампа о том, что Москва и Пекин не заинтересованы в гонке вооружений, но пока нет соглашения, которое могло бы её остановить, США будут наращивать свой ядерный потенциал.
А вот предвыборная кампания, как подчеркнул Вассерман, уже идёт, и в рамках этой кампании «будет сказано ещё много ахинеи с обеих сторон».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп на встрече с губернаторами в Вашингтоне заявил, что США займутся созданием мощнейших в мире ядерных сил в отсутствие договоров с РФ и КНР о контроле над вооружениями.