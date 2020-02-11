Москва, , 10:30 — REGNUM Завтра, 12 февраля, председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер парламента Сербии Майя Гойкович откроют заседание межпарламентской комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Володин и Гойкович откроют V заседание комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Народной скупщиной Сербии. Кроме того, состоится двусторонняя встреча Володина и Гойкович.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Володин дважды посещал Сербию: 5 июня 2017 года и 3 июня 2019 года. В ходе последнего рабочего визита Володин выступил перед депутатами сербского парламента и встретился с президентом страны Александром Вучичем.