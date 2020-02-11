Бишкек, , 10:18 — REGNUM После произошедших в Кордайском районе Джамбульской области Казахстана массовых беспорядков около 24 тысяч казахстанцев были вынуждены эвакуироваться в соседнюю Киргизию. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Бердибек Сапарбаев, передает «24.kg».

По словам высокопоставленного чиновника, бежавшие от конфликта женщины, старики и дети уже начали возвращаться обратно в село Масанчи.

Также вице-премьер Сапарбаев отметил, что пограничники ранее не препятствовали их переходу на территорию Киргизии, и сейчас тоже не чинят препятствий возвращающимся обратно в Казахстан.

ИА REGNUM напоминает, что в результате массовых беспорядков, произошедших в Кордайском районе Джамбульской области Казахстана 7 февраля 2020 года, погибли 10 человек, ранения и травмы разной степени тяжести получили 40 человек. Также были сожжены свыше 30 жилых домов, 15 магазинов и 23 автомобиля.

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