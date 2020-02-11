Бишкек, 11 февраля 2020, 10:15 — REGNUM Вице-премьер-министр Киргизии Жениш Разаков подал заявление об уходе с занимаемого поста. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Сооронбай Жээнбеков отставку принял и подписал указ об освобождении Разакова от должности заместителя главы правительства республики.
Отметим, что в последнее время Жениш Разаков всё чаще подвергался критике со стороны общественности, считавшей неудовлетворительной его деятельность на посту вице-премьер-министра, курирующего вопросы границ. Главной причиной тому послужили многочисленные конфликты на границе с Таджикистаном.