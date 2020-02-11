Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Посольство США в Турции выразило соболезнование пятерым турецким военнослужащим, погибшим в Сирии, соответствующее заявление было опубликовано 10 февраля на сайте представительства в Twitter.

«Мы выражаем соболезнования друзьям и семьям пяти погибших сегодня турецких солдат, желаем скорейшего выздоровления раненым», — отмечается в заявлении посольства.

Напомним, ситуация в сирийской провинции Идлиб значительно обострилась. Вооруженные силы Турции вторглись на территорию соседнего суверенного государства после того, как правительственные войска Сирии начали теснить террористов, освобождая от них районы в провинции.

Ответным ударом турецкой артиллерии по сирийским войскам были убиты свыше 100 военнослужащих. Выразит ли американское посольство соболезнования семьям сирийских военных, пока неясно.

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