Тбилиси, , 10:10 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе и бывший спикер парламента Грузии Ираклий Кобазидзе, представляющие правящую партию «Грузинская мечта», оправились 11 февраля в Страсбург. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.

«Во время визита в Страсбург мы встретимся с представителями различных партий Европарламента и предоставим информацию о политических процессах в Грузии и обсудим будущее в целом, реформы, которые осуществляются в стране», — рассказал о планах поездки журналистам Каладзе.

Известно, что встречи с евродепутатами должны пройти 12 и 13 февраля.

Как передавало ИА REGNUM, в январе со стороны членов Конгресса США и депутатов Европарламента началась критика действий грузинских властей. Их обвиняли в том, что Грузия якобы отходит от курса демократических реформ. Ранее в США для объяснения происходящего из Грузии отправились две делегации с официальными лицами.