Киев, , 10:06 — REGNUM НАК «Нафтогаз» Украины готов обсуждать с Газпромом вопрос продления контракта на транзит газа в Европу, заявил председатель украинской компании Андрей Коболев 10 февраля в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы готовы обсуждать продление контракта. Мы, как альтернатива, готовы также, что этот контракт будет обсуждать новый независимый отделённый оператор», — рассказал он.

Коболев отметил, что Украине следует завершить внедрение европейского законодательства, регулирующего рынок газа.

«И тогда условия по этому продолжению могут быть лучше, чем те условия, которые действуют сейчас. Для Украины», — считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания завершает подготовку очередного иска к России на сумму $8 млрд.

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