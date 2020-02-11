Киев, 11 февраля 2020, 10:06 — REGNUM НАК «Нафтогаз» Украины готов обсуждать с Газпромом вопрос продления контракта на транзит газа в Европу, заявил председатель украинской компании Андрей Коболев 10 февраля в эфире телеканала «Украина 24».
Коболев отметил, что Украине следует завершить внедрение европейского законодательства, регулирующего рынок газа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания завершает подготовку очередного иска к России на сумму $8 млрд.
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