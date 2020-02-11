Нур-Султан, , 10:02 — REGNUM Недавние столкновения в казахстанском селе Масанчи могут иметь криминальную подоплеку. Как сообщил «Элет Медиа» со ссылкой на собственные источники, «беспорядки могли быть своего рода местью властям за арест в Алматы «вора в законе».

За несколько дней до трагических событий в Казахстане был арестован Серик Джаманаев, также известный как Серик Голова. «Элет Медиа» утверждает, что арестованный «контролирует весь преступный бизнес, включая наркотрафик, на юге Казахстана».

По версии издания, столкновения на юге страны были «замаскированы под межэтнический конфликт», на самом деле их организаторы пытались таким образом «подорвать авторитет действующего президента» Касым-Жомарта Токаева.

«Версия выглядит достаточно правдоподобно и дает ответы на ряд вопросов. Например, откуда у местного населения взялось огнестрельное оружие, и почему погромам и сожжению подверглись выборочные строения…» — отмечает «Элет Медиа».

Отметим, что, по мнению казахского политолога Айдоса Сарыма, конфликт действительно мог иметь криминальную подоплеку, учитывая, что пострадавшее село располагается на приграничной территории, связанной с контрабандой через киргизско-казахскую границу.

«Я бы не сводил это всё к бытовой ссоре или межнациональным разногласиям. Произошедшая трагедия — это проявление процессов, которые происходили не один год. Поэтому если предположить, что ситуация была спровоцирована провокаторами от третьих сил, как гласит одна из версий причин конфликта, то, скорее всего, это были криминальные структуры. Возможно, имел место передел сфер влияния», — отмечает казахстанский политолог.