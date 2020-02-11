Манила, , 10:07 — REGNUM США уведомлены о расторжении Филиппинами договора об иностранных вооруженных силах. Об этом заместитель министра иностранных дел Филиппин Додо Дюлай написал 11 февраля на своей странице в Twitter.

Он отметил, что глава МИД страны Теодоро Локсин подписал уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил. Документ передан посольству США в Маниле. Ранее соответствующее распоряжение отдал президент Родриго Дутерте.

Действие соглашения будет прекращено через 180 дней после того, как уведомление получат в Вашингтоне, отмечает газета Manila Bulletin. Договор о статусе иностранных вооруженных сил регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах. Он был подписан в 1998 году.

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