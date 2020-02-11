Аддис-Абеба, , 10:15 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что существуют надежды на то, что в скором времени будет заключено соглашение о прекращении огня в Ливии, где в настоящее время продолжается гражданская война. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление Гуттериша в кулуарах 33-го саммита Африканского союза.

В интервью корреспонденту радиостанции Гуттериш отметил, что в настоящее время заключению соглашения препятствует вмешательство иностранных держав в дела Ливии.

Он добавил, что враждующие стороны смогли достичь соглашения по трем ключевым вопросам, однако не заключили соглашения о прекращении огня.

Кроме того, в ООН предложили провести очередной раунд переговоров, которые должны состояться в Женеве 18 февраля. Стороны согласились на участие в переговорах.

Напомним, что ситуация в Ливии продолжает оставаться одной из острых геополитических проблем, затрагивающих многие страны. Вооруженный конфликт в Ливии, участниками которого являются Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и Правительство национального согласия (ПНС), возглавляемое Фаизом Сараджем, начался еще в 2011 году.