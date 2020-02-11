Канберра, , 09:55 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил бизнесменов из Австралии инвестировать в Индонезию, особенно потому, что правительство разрабатывает сводный закон для создания благоприятного инвестиционного климата, сообщает Antara.

«Я обещаю и впредь создавать лучший инвестиционный климат. На этот раз я постараюсь ввести сводный закон, который упростит многие нормативные акты и создаст благоприятный инвестиционный климат», — заявил президент Джоко Видодо в своем выступлении в Канберре.

Президент Индонезии также рассказал о масштабном развитии инфраструктуры страны за последние 5 лет, такой как платные дороги, аэропорты, порты и электростанции.

«Такое развитие инфраструктуры оказывает положительное влияние на экономический рост Индонезии, который достиг более 5%», — отметил глава государства.

Напомним, инвестиции Австралии в Индонезию в 2018 году достигли 597,4 млн долларов США в 635 проектах, в которых приняли участие более 400 австралийских компаний.

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