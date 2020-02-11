Сеул, , 09:52 — REGNUM Третий чартерный самолёт вернёт из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса 2019-nCoV, в Южную Корею 170 граждан страны и их китайских родственников. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, самолёт отправится в китайскую провинцию Хубэй из международного аэропорта «Инчхон» 11 февраля в 20:45 по местному времени, а прибудет обратно в международный аэропорт «Кимпхо» 12 февраля. Точное время прибытия не сообщается.

Отмечается, что все пассажиры, изъявившие желание вернуться в Южную Корею, будут помещены на двухнедельный карантин в военные учреждения города Инчхона провинции Кёнгидо.

Напомним, что 30 и 31 января двумя чартерными рейсами из Уханя вернулись на родину более 700 граждан Южной Кореи.

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