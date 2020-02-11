Москва, , 09:53 — REGNUM Повестка дня стран «нормандского формата» сегодня не включает вопрос о присутствии в Донбассе миротворцев ООН. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в опубликованном 11 февраля интервью РИА Новости.

«Что касается идеи присутствия ООН в Донбассе, то этот вопрос сейчас в «нормандской» повестке дня не значится», — сказал Руденко.

Он напомнил, что в 2017 году Россия внесла проект резолюции о развертывании миссии ООН в Донбассе в Совет безопасности ОНН. До сих пор официальной реакции на инициативу нет.

Вместе предложения России некоторые западные страны продвигают концепции некой «операции по принуждению к миру», то есть силового сценария возвращения Донбасса в состав Украины. При этом не предполагается наделять Донбасс особым статусом, что не соответствует Минским соглашениям и против чего выступают в ДНР и ЛНР.

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