Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Повторное осуждение бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава в Грузии встревожило члена Конгресса США Адама Кизингера. Об этом он написал 10 февраля на своей странице в соцсети Twitter.

«Гиги Угулава, лидер «Европейской Грузии», был арестован сегодня и приговорен к 38 месяцам тюрьмы за старое преступление, за которое он уже отбыл наказание. Сказать, что это тревожит, было бы преуменьшением», — написал Кизингер.

Он также добавил, что использование судебной системы в качестве оружия не является демократией.

Как передавало ИА REGNUM, 10 февраля Верховный суд Грузии пересмотрел дело о растрате бюджетных средств, по которому Угулава уже отбыл наказание. Была изменена статья наказания на более жесткую и бывший мэр получил дополнительно 3 года и 2 месяца лишения свободы.

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