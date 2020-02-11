Москва, , 09:33 — REGNUM США втягиваются в новую гонку вооружений. Бюджет военного ведомства опять поставил рекорд роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление Дональда Трампа о создании «самых мощных» в мире ядерных сил.

«Но, важнее то, что Трамп хочет модернизировать ядерные силы страны, а это с учетом отказа от договоров о ракетах средней и малой дальности — серьезная угроза миру.

Именно это имеет в виду президент России Владимир Путин, когда предлагает странам победительницам во Второй мировой войне провести конференцию по выработке нового формата безопасности.

Ядерные силы России позволяют дать адекватный ответ. В любом случае втягиваться в эту гонку наша страна не будет.

Но при разработке новых видов ядерного оружия малого разрушительного действия растет соблазн применить его в локальных конфликтах», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп заявил, что США займутся созданием мощнейших в мире ядерных сил в отсутствие договоров с РФ и КНР о контроле над вооружениями.

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