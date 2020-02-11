Вашингтон, , 09:36 — REGNUM В 2019 году КНДР экспортировала уголь на сумму $370 млн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на доклад комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.

Согласно опубликованным данным, в период с января по август прошлого года Северная Корея экспортировала 3,7 млн тонн угля, из которых 2,8 млн тонн были перегружены в открытом море на китайские баржи.

Отмечается, что весь уголь, перегруженный с северокорейских судов, был доставлен в три порта китайского города Ханчжоу провинции Чжэцзян.

В докладе также говорится, что КНДР превысила допустимый санкциями лимит импорта нефтепродуктов, а также продолжала развивать ядерную программу вопреки санкциям ООН.

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