Амстердам, , 09:30 — REGNUM Молодое поколение салафистской молодёжи в Нидерландах получает всё большое влияния в мусульманских школах стране. Кроме того, молодые салафисты всё чаще влияют на назначение проповедников в мечетях. Об этом в ходе парламентских слушаний заявил директор Службы общей разведки и безопасности Дик Схооф.

Специальная комиссия нижней палаты парламента проводит слушания по вопросу нежелательных влияний на мечети в Нидерландах.

По словам Схооф, второе поколение (т.е. рождённое в Нидерландах) салафистов хорошо владеет голландским языком, знакомо с законодательством страны и задаёт тон в социальных сетях. Он указал на то, что их влияние простирается на школы и детские сады.

Государства в Персидском заливе, согласно данным голландских спецслужб, оказывают финансовую поддержку салафистам, однако эту поддержку трудно доказать.