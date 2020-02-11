Киев, , 09:33 — REGNUM Нет никаких признаков подготовки к апрельской встрече лидеров стран «нормандской четвёрки», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщило 10 февраля агентство Reuters.

Министр сомневается, что встреча состоится в апреле 2020 года, как это планировалось в Париже в конце 2019 года.

«К декабрьской встрече… [подготовка] началась за полгода. Теперь у нас осталось два месяца, и я не вижу никакой подготовки», — рассказал он.

Пристайко предположил, что новую встречу смогут подготовить быстрее.

«Извините, но я в этом сомневаюсь», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на новую встречу лидеров России, Германии, Франции и Украины в Берлине в апреле 2020 года.

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