Киев, 11 февраля 2020, 09:33 — REGNUM Нет никаких признаков подготовки к апрельской встрече лидеров стран «нормандской четвёрки», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщило 10 февраля агентство Reuters.
Министр сомневается, что встреча состоится в апреле 2020 года, как это планировалось в Париже в конце 2019 года.
Пристайко предположил, что новую встречу смогут подготовить быстрее.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на новую встречу лидеров России, Германии, Франции и Украины в Берлине в апреле 2020 года.
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