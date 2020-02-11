Багдад, , 09:31 — REGNUM Бывший премьер-министр Ирака Айяд Аллави призвал Иран перестать вмешиваться во внутренние дела страны, об этом 12 февраля сообщает Kurdistan.ru.

Заявление последовало в ответ на слова помощника Высшего руководителя Ирана Али Хаменеи Али Велаяти о том, что Ирак должен присоединиться к Тегерану, Дамаску, Бейруту и Рамалле в борьбе против США.

«Иран перешел красную линию и подтвердил свое вмешательство во внутренние дела Ирака. Мы предупреждаем Иран, что ему не удастся взять под контроль арабский мир», — подчеркнул Аллави в комментарии изданию.

Напомним, власти Ирана и Ирака сближает тот факт, что в руководстве обеими странами стоят мусульмане, исповедующие ислам шиитского толка. Прежде, когда Ирак возглавлял президент Саддам Хусейн, Тегеран и Багдад находились в сложных отношениях, даже вели между собой войну.

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