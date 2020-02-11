Вашингтон, , 09:16 — REGNUM В новой стратегии контрразведки Соединенных Штатов на 2020−2022 годы Россия и Китая оказались на первых местах в списке угроз. Соответствующий документ опубликован Национальным центром контрразведки и безопасности США.

«Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против США и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», — говорится в документе.

В числе угроз США также оказались Иран, Северная Корея, Куба, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В документе отмечается, что перечисленные страны и организации все более сложные автономные системы, биометрические устройства, продвинутые системы шифрования и наблюдения и другие.

Напомним, ранее американское издание Breaking Defense сообщило, что для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются рек. В случае войны между США и РФ боевые действия будут происходить в Восточной Европе, где протекает много рек.

Так, одна из них — Висла, протекающая через всю Польшу. Для отправки подкреплений или для отступления войска НАТО будут использовать мосты, которые очень редко смогут выдержат вес более 55 тонн, тогда как современные американские танки весят порядка 60 тонн.

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