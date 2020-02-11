Тараз, Казахстан, , 09:14 — REGNUM Слова благодарности жителя Джамбульской области Казахстана высказал бывший глава регионального департамента полиции Арман Оразалиев 11 февраля на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья, я всегда буду помнить период работы в вашем теплом регионе», — написал Оразалиев. Он поблагодарил всех жителей региона за поддержку и пожелал спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди уволить главу департамента полиции Джамбульской области в связи с допущенными беспорядками в Кордайском районе.