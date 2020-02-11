Москва, , 09:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в своей работе путает политику и рыночную конкуренцию, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил о том, что в отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем США будут создавать «самые мощные» ядерные силы в мире.

«Вдохновлённый провалом импичмента, мистер Трамп теперь взял курс на тотальный кураж. При этом он опять путает политику и рыночную конкуренцию», — отметил Журавлёв в Facebook.

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