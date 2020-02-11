Буэнос-Айрес, , 09:13 — REGNUM Дипломат Алисия Кастро назначена новым послом Аргентины в России. Об этом президент страны Альберто Фернандес написал в Twitter.

Он рассказал о встрече с Кастро, отметив её опыт в дипломатии и политике. Это послужит гарантом для Аргентины и символом дружбы с Россией, добавил президент.

Фернандес также указал, что у Аргентины и России есть большие перспективы для сотрудничества.

Алисия Кастро родилась 27 июля 1949 года в Баия-Бланке. В 2006 году её назначили послом в Венесуэле, с 2012 по 2015 год она руководила аргентинским посольством в Лондоне. Послом Аргентины в России с 2017 года был Рикардо Эрнесто Лагорио.

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