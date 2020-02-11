Петрозаводск, , 09:02 — REGNUM В Карелии пенсионер Погранвойск ФСБ, подполковник в отставке Сергей Андруневич пришел на заседание Законодательного собрания республики и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги. Их он смог купить за сумму, полученную от индексации ветеранских выплат в Карелии. Своей акцией пенсионер решил обратить внимание на смехотворно низкий уровень индексации.

Как сообщает издание «Петрозаводск говорит», в самом начале заседания, состоявшегося в понедельник, 10 февраля, Сергей Андруневич, являющийся активистом местной ячейки КПРФ, принес в президиум Заксобрания туалетную бумагу за 21 рубль.

«Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению», — сказал пенсионер.

Как поясняют местные СМИ, ветеранские выплаты в Карелии, составляющие 700 рублей в месяц, не индексировались целых 12 лет. Конституционный суд Республики Карелия в конце 2019 года обязал чиновников провести индексацию, и тогда они увеличили сумму компенсации ветеранам за проезд в общественном транспорте и услуги связи — на процент официальной инфляции, в абсолютных цифрах — на 21 рубль.

«21 рубль сегодня даже одна поездка на общественном транспорте не стоит, приходится платить больше. Эта индексация после 12 лет нарушений — откровенный плевок властей в лицо стариков», — заявил Андруневич.

По его словам, депутаты и чиновники, которые ежегодно поднимают себе зарплату и забывают о пенсионерах, «совсем потеряли стыд».