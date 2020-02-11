Аддис-Абеба, , 09:03 — REGNUM Переговоры о попытках положить конец шести годам боевых действий в Южном Судане завершились без соглашения между противоборствующими сторонами. Об этом передает ВВС Africa.

В течение последних двух дней в кулуарах саммита Африканского союза, стартовавшего 9 февраля в столице Эфиопии, Аддис-Абебе, президент Южного Судана Сальва Киир и его политический оппонент Риек Мачар проводили закрытые заседания, чтобы попытаться достичь соглашения до истечения 100-дневного продления крайнего срока формирования единого правительства.

Однако последний раунд переговоров закончился тем, что обе стороны не смогли договориться.

Как передают репортеры, ключевое противоречие заключается в административно-территориальном делении страны. Действующее правительство во главе с Мачаром намерено сохранить 32 автономных штата, в то время как повстанцы хотят возврата к системе управления с 10 штатами.

Африканский союз и международные партнеры выступают против любых попыток сторон снова продлить период формирования переходного правительства, угрожая жесткими действиями против любого, кто будет препятствовать мирному процессу.

Напомним, что гражданская война в Южном Судане началась в 2013 году. Жертвами конфликта стали десятки тысяч человек, а еще миллионы человек были вынуждены покинуть свои дома.

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