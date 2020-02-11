Сеул, , 08:52 — REGNUM Самолёт ВМС США совершил полет над Корейским полуостровом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отслеживающий активность военной авиации сервис Aircraft Spots.

По данным сервиса, над Корейским полуостровом был замечен береговой патрульный самолёт Lockheed P-3C Orion. Точное время полета и маршрут не сообщается, однако, предполагается, что представители США совершили полёт 10 февраля.

Известно, что США усилили наблюдение за КНДР.

5 февраля над полуостровом был замечен самолёт боевого управления и целеуказания Boeing E-8C Joint Stars и самолёт радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E, 6 февраля — тактический самолёт радиоэлектронной разведки Beechcraft RC-12X Liberty, а 7 февраля — самолёт Boeing E-8C Joint Stars.