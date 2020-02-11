Тбилиси, , 08:54 — REGNUM Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава 10 февраля самостоятельно прибыл к зданию МВД, чтобы отправиться отбывать наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.

По данным журналистов, у входа в здание МВД бывшего чиновника встретили лидеры партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение», а также другие активисты.

«Борьба продолжается», — крикнул Угулава перед тем, как войти в здание МВД.

Как передавало ИА REGNUM, 10 февраля Верховный суд пересмотрел дело о растрате денег из Фонда развития Тбилиси, и Угулава, который уже отбыл наказание, получил дополнительно 3 года и 2 месяца тюремного заключения. Он решил самостоятельно отправиться в МВД для дальнейшего прохождения наказания.

Стоит также отметить, что в оппозиции ужесточение приговора экс-мэру восприняли, как акт политической борьбы со стороны грузинских властей и обещали дать на это ответ.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер «Европейской Грузии»: оппозиция меняет тактику борьбы с властями