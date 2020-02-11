Киев, , 08:48 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сотрудничала с фондом американского финансиста Джорджа Сороса «Возрождение», сказано в официальном ответе ведомства на имя экс-заместителя министра юстиции Украины Владимира Богатыря, сообщило 10 февраля издание Strana.ua.

«В период 2014—2019 гг. сотрудничество между Генеральной прокуратурой и Международным фондом «Возрождение» носило экспертно-консультативный характер. Кроме того, фонд способствовал организации служебных заграничных командировок работников органов прокуратуры», — рассказали в ГПУ.

Во втором ответе ведомства сказано, что генпрокуратура Украины не вела учёт иностранных командировок сотрудников и источников их финансирования, в связи с чем ГПУ не может представить ни список работников, ездивших за рубеж за деньги Сороса, ни объём финансирования.

Содействие со стороны фонда «Возрождение» касалось участия работников ГПУ в «мероприятиях, направленных на получение опыта в сферах, которые являются актуальными для работы ведомства». В частности, речь идёт о сотрудничестве украинских правоохранителей с Международным уголовным судом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады фракции «Слуга народа» Никита Потураев обвинил Россию в создании термина «соросята», который подчёркивает зависимость части украинской элиты от грантов различных западных некоммерческих организаций, в частности от фонда Сороса.

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