Амстердам, , 08:43 — REGNUM Голландская газета NRC пишет, что Министерство внутренних дело страны в 2018 г. воспрепятствовало обнародованию доклада Инспекции окружающей среды и транспорта. В докладе содержались критические замечания о политике территориального планирования в Нидерландах.

Согласно источникам NRC, в инспекции намеревались поделиться содержанием доклада с министром внутренних дел Кайса Оллонгрен и нижней палатой парламента, однако чиновники министерства помешали этому из недовольства с содержанием доклада.

Позднее в годовой отчёт Инспекции было включёно сокращённое изложение доклада. Однако его общая тональность оказалась положительнее самого доклада. Предположительно это также было сделано под давлением чиновников министерства.