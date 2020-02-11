Нью-Йорк, США, , 08:36 — REGNUM В 2020 году на оказание гуманитарной помощи КНДР необходимо $170 млн, сообщает радио «Свободная Азия» и «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на доклад Организации Объединённых Наций (ООН).

Согласно опубликованным данным, в настоящее время около 10,4 млн из 25 млн жителей Северной Кореи переживают гуманитарный кризис. Число северян, нуждающихся в помощи в текущем году, на 1,9 млн человек меньше, чем в 2019 году.

В докладе отмечается, что в 2020 году число получателей помощи от Всемирной организации здравоохранения, Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) выросло с 3 млн 800 тыс. человек до 5,5 млн человек. Это связано с тем, что ВОЗ расширила возрастную категорию детей, которым предоставляется помощь, с 5 до 15 лет.