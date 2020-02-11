Новосибирск, , 08:31 — REGNUM От министерства иностранных дел Китая в адрес Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) поступил запрос о включении научных ресурсов отделения в работу, которую ведёт КНР для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте СО РАН.

Отмечается, что в сибирских научных институтах есть большой набор отдельных компетенций. Например, в Институте химии твёрдого тела и механохимии СО РАН создана новая технология для изготовления защитных масок.

«В других НИИ есть очень серьёзные заделы в области создания диагностики, разработки пассивных вакцин на основе крови переболевших людей, — прокомментировал академик Михаил Воевода. — Сейчас мы собираем набор предложений. Причём китайские коллеги говорят, что готовы рассмотреть вопрос по формированию совместной программы научно-практических по решению не только острых вопросов, связанных с коронавирусом, но и по систематической работе в отношении других вновь возникающих инфекций».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные Института химии твердого тела и механохимии СО РАН разработали материал для медицинских масок, имеющий высокую антибактериальную и противовирусную активность.

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