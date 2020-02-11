Тбилиси, , 08:32 — REGNUM После назначения бывшему мэру Тбилиси Гиги Угулава наказания в виде нового тюремного заключения, оппозиция отказывается вести переговоры с грузинскими властями и переходит к новой тактике борьбы. Такое заявление перед журналистами сделал лидер партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе 10 февраля, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Лидер оппозиционной партии возложил вину в том, что Угулава был осужден, на правящую партию «Грузинская мечта».

«Мы думали и о соглашении, но это все закончилось. Приговор Гиги Угулава — это на самом деле приговор «Грузинской мечте», который будет ей очень дорого стоить как внутри страны, так и за рубежом. Переговоры закончились», — сказал Бакрадзе.

Он добавил, что тактика борьбы с властью будет изменена. Ее обсудят 11 февраля. Пока Бакрадзе рассказал, что борьба будет обходится без насильственных действий.

Как передавало ИА REGNUM, 10 февраля было пересмотрено уголовное дело о растрате денег из Фонда развития Тбилиси, когда его мэром был Угулава. Ранее ему уже выносили обвинительный приговор, и экс-мэр отбыл наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы. Но после пересмотра дела суд ужесточил наказание и добавил осужденному еще 3 года и 2 месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузия: оппозицию призывают перейти к острой атаке