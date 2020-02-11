Вашингтон, , 08:25 — REGNUM США займутся созданием мощнейших в мире ядерных сил в отсутствие договоров с РФ и КНР о контроле над вооружениями. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с губернаторами в Вашингтоне.

По его словам, и Россия, и Китай стремятся к переговорам с США, чтобы прекратить трату огромных средств на ядерное оружие. Однако пока такого соглашения нет, США остаётся лишь создавать мощное оружие.

«Единственное, что я могу сделать, — это создать самые мощные ядерные силы в мире», — сказал американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). США пока не выразили намерения его продлевать.

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