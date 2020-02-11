Анкара, 11 февраля 2020, 08:15 — REGNUM Армия Турции нанесла 115 ударов по сирийским военным в «Идлибе», в результате Анкара поразила 101 цель, три танка, два минометных расчета и один вертолет. Об этом 11 февраля сообщает минобороны Турции.
В турецком ведомстве отметили, что это был «молниеносный ответ в рамках самообороны».
Как сообщало ИА REGNUM, непростая ситуация в сирийском Идлибе существенно обострилась. Турция так и не смогла обеспечить установление режима прекращения огня, хотя и пыталась.
Ряд экспертов считает, что на самом деле Турция стремится отторгнуть от Сирии провинцию Идлиб и использует при этом террористов.
Сирийская правительственная армия, подвергавшаяся постоянным атакам со стороны террористов, начала наступление на них и заняла ряд районов на юге провинции Идлиб. При этом в ходе боевых действий 3 февраля погибли турецкие военные.
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