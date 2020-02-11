Багдад, , 08:15 — REGNUM Посольство Соединенных Штатов в Ираке опубликовало очередное предостережение для своих граждан, об этом 11 февраля сообщает Kurdistan.ru.

Служащие дипломатического представительства отметили тот факт, что в Багдаде планируются очередные протестные акции, американским гражданам в период демонстраций запрещено подходить к посольству.

«Как и в случае предыдущих демонстраций, может произойти перекрытие дорог, в том числе в международной зоне Багдада и в окрестностях Багдадского международного аэропорта. Граждане США не должны подходить к посольству», — отмечается в заявлении, цитируемом журналистами.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с октября 2019 года. Не раз разъяренные жители столицы совершали попытки штурмом взять дипломатическое ведомство США, обвиняя Вашингтон во многих проблемах страны.

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