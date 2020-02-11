Париж, , 08:09 — REGNUM Франция осуждает запуск Ираном космической ракеты-носителя, в котором используются технологии, применяемые для баллистических и межконтинентальных ракет, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«В рамках своих обязательств по резолюции номер 2231 Совета Безопасности ООН Иран не может осуществлять деятельность, связанную с баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие. Развитие иранской баллистической программы подрывает региональную стабильность и влияет на безопасность Европы. Франция призывает Иран полностью соблюдать международные обязательства в этой области», — говорится в заявлении МИД страны.

Напомним, Иран объявил о запуске космической ракеты-носителя 9 февраля 2020 года, а также представил новую баллистическую ракету, имеющую радиус действия, превышающий 500 километров.