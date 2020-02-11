Москва, , 08:09 — REGNUM Президенту США Дональду Трампу нужна Украина, чтобы рассчитаться с демократами за импичмент, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Что оказалось, все те, кто работал против Трампа, они все были в той или иной мере замешаны в майданном перевороте и во всем том, что происходило после этого. То есть сейчас ввели в это дело уже личные счеты президента Соединенных Штатов, и для того, чтобы доказать свою правоту, он должен разделаться со всеми, включая Порошенко», — заявил Кедми.

По словам эксперта, американский президент ничего не забывает из того, какие меры принимались против него, и одновременно с этим, как «человек простой», рубит сплеча, недолго думая.

«Трамп готовит Варфоломеевскую ночь для всех своих «друзей» в Соединённых Штатах, он уже начал… Он же, все помним, он человек злопамятный», — подвел итог Кедми.

Напомним, что на американском телеканале One America News, который связывают с Республиканской партией США, вышел документальный фильм «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства», где демонстрируется, как именно люди, связанные с Демократической партией и стоящие за попыткой импичмента Трампу, принимали участие в организации украинского майдана 2014 года. То есть вмешивались во внутренние дела Украины. Именно это вменялось Трампу как основание для неслучившегося импичмента.