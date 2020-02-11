Новосибирск, , 08:03 — REGNUM По факту мошенничества сотрудниками Института горного дела им. Г.А. Чинакала Сибирского отделения РАН (СО РАН) возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество».

Выяснилось, что в 2017 году заместитель директора Института горного дела им. Г.А. Чинакала» СО РАН предложил руководству купить измерительную систему телеинспекции за 700 тыс. рублей — за счёт средств научного гранта. В итоге система была куплена за 288 тыс. рублей. Но в институт она была поставлена на основании заключённого договора за 700 тыс. рублей. Стоимость была необоснованно завышена более чем на 400 тыс. рублей.

«По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний директор Института горного дела СО РАН и в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

По ранее возбуждённым уголовным делам по факту мошенничества заместитель директора по научной работе и сотрудник института задержаны за совершение хищения бюджетных денежных средств. Они находятся под стражей и им предъявлены обвинения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что силовики, которые накануне, 10 февраля, нагрянули с обыском в Институт горного дела Сибирского отделения РАН, изъяли документы, которые могут подтвердить вину директора института в коррупционных схемах.

Читайте ранее в этом сюжете: Силовики вынесли из института Сибирского отделения РАН «кипу документов»