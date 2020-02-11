Кабул, 11 февраля 2020, 07:56 — REGNUM В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
По данным афганского МВД, взрыв устроил террорист. Среди пятерых погибших трое — военнослужащие армии Афганистана. Также 11 человек получили ранения различной степени тяжести.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Кабула, у здания военного университета, прогремел взрыв. По первым данным, у здания взорвался заминированный автомобиль.
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