Нью-Дели, , 07:34 — REGNUM Правительство Индии готовится одобрить сделку на приобретение 24 вертолетов MH-60R Seahawk у США для своих ВМС на сумму $2,6 млрд, передает телеканал NDTV.

Сообщается, что индийские власти хотят заключить сделку еще до приезда в Индию президента США Дональда Трампа. Источники телеканала утверждают, что таким образом премьер-министр страны Нарендра Моди желает показать Трампу курс на стратегическое сближение между Нью-Дели и Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей намерен посетить Индию 24−25 февраля. В ходе своей поездки американский президент проведет встречу с главой правительства Индии Нарендрой Моди.

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