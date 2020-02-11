Каракас, , 07:02 — REGNUM Власти Венесуэлы подадут иск в Международный суд ООН в связи с санкциями США против авиакомпании Conviasa. Об этом сообщила 10 февраля пресс-служба президента Венесуэлы Николаса Мадуро на официальной странице в Twitter.

«Николас Мадуро попросил исполнительного вице-президента, генерального прокурора и главу МИД немедленно подготовить жалобу на правительство США для подачи в Международный суд ООН в связи с ущербом, который США пытаются нанести венесуэльским компаниям», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля США приняли решение ограничить деятельность компании Conviasa. Санкции запрещают американским гражданам или компаниям вести бизнес с ней, также в чёрный список добавлены 40 самолётов авиакомпании.

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